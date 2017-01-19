Все пассажирские автобусы Баку оснащены системой наблюдения

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Все пассажирские автобусы Баку оснащены системой GPS, благодаря чему Бакинское транспортное агентство (БТА) полностью контролирует их движение.

Об этом сообщил Report глава отдела по связям с общественностью БТА Маис Агаев.

"Сейчас система тестируется. Ни один водитель или предприниматель не сможет вмешаться в систему GPS извне", - добавил М.Агаев.

По его словам, ожидающие на остановке пассажиры смогут узнать точное время прибытия автобусов: "Сейчас пассажиры могут видеть на мониторе информацию только об автобусах, курсирующих по этому маршруту. Новая программа позволит получить информацию о близлежащих маршрутах".

Отметим, что следующим этапом после установки системы GPS стало выявление технически неисправных электронных табло на остановках. На данный момент процесс продолжается.