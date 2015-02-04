Временно ввозимые в Азербайджан подержанные автомобили разбираются и продаются по запчастям

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджан из соседних стран временно привозят подержанные автомобили и здесь их продают по запчастям.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев.

По его словам, по этой причине уже несколько месяцев назад ГТК выдвинул требование о необходимости гаранта в пределах страны для ввоза подобных машин из соседних стран: "Уже несколько месяцев применяются новые требования для ввозимых в страну транспортных средств. При ввозе транспортных средств в Азербайджан из соседних стран кто-то на территории страны должен стать гарантом того, что автомобили не будут разобраны по запчастям. Или же машины, не отвечающие стандарту "Евро-4" не будут проданы кому-либо по доверенности после их ввоза в страну в режиме временного импорта".

Председатель ГТК считает, что подобные шаги принимаются с учетом нескольких проблем, в числе которых экологические вопросы, вопросы уклонения от налогов и пр.