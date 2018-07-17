Возраст 77% автобусов и 81% грузовиков в Азербайджане превышает 10 лет

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ "В январе-июне этого года в Азербайджан импортировано 9 588 единиц автомобилей".

Как сообщает Report, об этом сказала глава пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

По ее словам, среди ввозимых в страну автомобилей 60 единиц составляют моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, 978 единиц - моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 65 единиц - моторные транспортные средства специального назначения.

"В январе-июне 2018 года в Азербайджан было импортировано 9 588 единиц автомобилей. Согласно статданным, в 2017 году в стране автомобильным транспортом перевезено 144 млн 854 тыс. тонн грузов и 1 млрд 739 млн 726 тыс. пассажиров. На автотранспорт пришлось порядка 64% грузоперевозок всеми видами транспорта (включая трубопроводный транспорт), и около 88% пассажироперевозок", - добавила она.

Н.Аллахъярова отметила, что беспокойство вызывают сроки эксплуатации и техническое состояние парка автомобилей: "Анализы показывают, что в настоящее время в республике 77% автобусов и 81% грузовых автомобилей старше 10 лет. В этой связи был разработан план действий по модернизации парка автотранспортных средств и снижению среднего возраста до 10 лет в течение следующих пяти лет".