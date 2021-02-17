Возобновлено авиасообщение Москва-Баку

Советник Посольства: "Граждане нашей страны уже почти целый год ждали начала авиасообщения"

Остановленное в связи с эпидемиологическое ситуацией авиасообщение Москва-Баку возобновлено. Как передаёт российское бюро Report, первый рейс был осуществлен азербайджанскими авиалиниями AZAL.

Советник Посольства Азербайджана в России по экономическим вопросам Орхан Гаджиев отметил важность возобновления авиасообщения: "Граждане нашей страны уже почти целый год ждали открытия границ и начала авиасообщения. Дальнейшее снятие ограничений, конечно, зависит от развития эпидемиологической ситуации. Но сегодня я бы хотел поздравить всех наших граждан".

Пассажиры не скрывали своей радости. По их словам, период пандемии дался непросто: "Целый год мы не имели возможности вылететь в Азербайджан. А там находятся наши родители, родные и близкие люди, которых мы не могли увидеть на протяжении всего периода ограничений. Сейчас сложно найти слова, чтобы передать свои радостные эмоции. Надеемся, что коронавирус отступит и мы сможем спокойно летать на Родину".

Отметим, что въезд в Азербайджан туристам закрыт и приехать могут определенные категории граждан: граждане Азербайджана, родственники, которые имеют гражданство Азербайджана, иностранцы, имеющие разрешение на работу в стране или вид на жительство, а также студенты. Все категории граждан должны будут пройти двухнедельный карантин. При себе необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение 48 часов до вылета.