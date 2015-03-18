Wizz Air отложил возобновление авиарейсов в Баку

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Возобновление авиарейсов между Баку и Будапештом, выполняемого венгерско-польским лоу-кост оператором Wizz Air, отложено на неопределенный срок.

Как сообщил Report представитель компании Даниэль де Карвальо, возобновление рейса было отложено из-за невыполнения условий заключенного ранее договора со стороны бакинского Международного аэропорта Гейдар Алиев.

"Азербайджанская сторона не выполнила пункты договора, связанные с аэропортовскими пошлинами и сборами", - отметил представитель компании. Д.Карвальо выразил сожаление тем, что азербайджанцы не смогут воспользоваться лоу-кост услугами этой авиакомпании: "Wizz Air компенсирует клиентам стоимость всех купленных билетов".

Отметим, что ранее авиакомпания сообщала о возобновлении рейсов 29 марта. Затем информация о рейсах на официальном сайте компании была удалена, а в качестве новой даты возобновления рейсов было указано 5 мая. На данный момент приобрести билет на рейс Баку-Будапешт на сайте компании не представляется возможным.