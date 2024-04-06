Возобновились контейнерные перевозки через порт Одессы

Украина возобновила контейнерные перевозки из порта Одессы.

Украина возобновила контейнерные перевозки из порта Одессы.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил депутат Верховной рады Данил Гетманцев в Telegram-канале.

"3 апреля в один из портов Большой Одессы прибыл первый со времени начала полномасштабного вторжения контейнеровоз, а уже на следующие сутки он успешно совершил обратный рейс из Украины", - сообщил политик.

По его информации, Украина смогла возобновить грузоперевозки после выхода России из зерновой сделки, для чего потребовалось открытие альтернативного зернового пути при участии Вооруженных сил Украины.

До этого зерно из портов Украины вывозили в рамках черноморской "зерновой сделки", чье действие прекратилось 18 июля 2023 года. Российская сторона проинформировала представителей ООН в Стамбуле о приостановке участия в "зерновой сделке".