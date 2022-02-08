Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?

Сегодня исполняется 98 лет со дня ввода в эксплуатацию первой трамвайной линии в Баку. Первые трамваи, занимавшие исключительное место в социально-экономической жизни столицы и пользовавшиеся большой популярностью среди горожан, курсировали между площадью

Сегодня исполняется 98 лет со дня ввода в эксплуатацию первой трамвайной линии в Баку. Первые трамваи, занимавшие исключительное место в социально-экономической жизни столицы и пользовавшиеся большой популярностью среди горожан, курсировали между площадью "Азнефть" и Бакинским железнодорожным вокзалом. Постепенно трамвайные линии значительно расширились. А в начале нулевых Бакинский трамвай стал историей.

Около двух лет назад должностные лица в Азербайджане, в том числе председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов заговорили о возможности восстановления трамвайных линий в Баку и Сумгайыте. А в 2013 году на повестке дня возникла идея реорганизации трамвайного транспорта, функционировавшего в Гяндже до 1976 года. С этой целью было достигнуто соглашение с одной из французских компаний, подготовлен проект по прокладке новых трамвайных линий, определены улицы, по которым могут ходить трамваи. Однако все это так и осталось на бумаге. Между тем, в большинстве развитых стран, особенно в Европе, невозможно представить города без трамвая, придающего его облику изюминку и особое очарование.

Насколько реально и востребовано восстановление трамвайных линий в Азербайджане?

Report попытался отыскать ответы на эти вопросы.

"Баку нужен трамвай"

Эксперт по вопросам транспорта Ясин Мустафаев считает, что трамваи нужны, по крайней мере в Баку. Это важно как для того, чтобы минимизировать ущерб экологии, так и для решения проблемы пробок: "Трамвай работает на электричестве и, в отличие от автомобиля, не выделяет в воздух токсичных газов. 20 лет назад демонтировали трамвайные линии, а вместо этого проложили дополнительные полосы для движения автомобилей. Однако обилие полос движения вовсе не говорит о решении проблем с пробками. Так, например, трамвайные линии в Турции огорожены. Нужно предложить концептуальный, всесторонне обдуманный проект решения проблемы пробок на дорогах. В ряде мест в Баку для общественного транспорта предусмотрены специальные полосы. Но порой во время пробок автомобили перекрывают эти полосы”.

"Трудно создать трамвайную сеть"

Вместе с тем, по его словам, в Баку по-прежнему сложно и даже невозможно создать трамвайную сеть: "Необходимая инфраструктура полностью ликвидирована. У нас нет свободной полосы на дорогах, чтобы выделить ее для движения травмая. Трамвайные линии могут быть проложены на незначительные расстояния в отведенных местах. На обочине проспекта "8 ноября" в Баку можно создать трамвайную полосу и продлить ее до Зыха. Однако в других частях города это будет сложно сделать, потому что дороги там довольно узкие. На некоторых улицах можно перекрыть шоссе и пустить трамвайную линию. Но тогда на дороге будут пересекаться различные транспортные средства.

Возможно, удастся восстановить трамвайную сеть поэтапно. Но при отсутствии целостной сети все это будет малоэффективно. Не верится, что мы сможем создать такое, поскольку Баку активно застраивается, изменяется инфраструктура".

"Трамвай для туристов"

Еще одно предложение эксперта заключается в создании символической трамвайной линии для туристов в центре Баку наподобие той, что действует в Стамбуле. Напомним, что старинный трамвайный путь ведет от знаменитой улицы Истиглал до площади Таксим. Этим маршрутом как правило пользуются туристы, желающие ознакомиться с достопримечательностями города. По мнению Я.Мустафаева, такой опыт можно применить на одной из центральных бакинских улиц.

"Нужно заинтересовать предпринимателей"

Окупятся ли инвестиции в этот вид транспорта? Можно ли привлечь к этому частный сектор? По мнению эксперта Эльмеддина Мурадлы, предприниматели могут вложить средства в трамвайный транспорт по аналогии с автобусным, просто нужно заинтересовать их: "Можно предпринять определенные стимулирующие меры, налоговые послабления и другие методы, чтобы пробудить интерес к проведению трамвайных линий. В этом деле должно быть заинтересовано и само государство. Возможности государства для прокладки трамвайных линий гораздо шире".

"Стоимость проезда в трамвае ниже, чем в автобусе"

Еще один немаловажный вопрос состоит в том, какова будет стоимость проезда в травмае. По мнению Э.Мурадлы, нужно найти оптимальный вариант, устраивающий как пассажиров, так и перевозчиков: “Компании, занимающиеся пассажирскими перевозками в Баку, недовольны стоимостью проезда, которая, по их мнению является низкой. Они говорят так: мы приобретаем автобус за 300-400 тысяч манатов, а перевозим пассажиров за 30 гяпик, в то время как перевозка одного пассажира, по сути, обходится в 82 гяпик. Однако в случае с трамваем все обстоит иначе. Можно оптимизировать стоимость проезда в трамвае до 50 гяпик, чтобы это было не очень накладно для пассажира, и не ударило по карману компании-перевозчика. Нужно все тщательно проанализировать".

Поскольку трамвайный транспорт близок к железнодорожному, мы обратились в Управление железных дорог. Оттуда нас направили в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре. В комитете же сказали, что пока не будет утвержден Генеральный план города Баку, говорить об этом нельзя.

Видео снято по случаю запуска первого трамвая в Баку 8 февраля 1924 года: