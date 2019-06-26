Volvo приступает к выпуску бронированных автомобилей

Компания Volvo Cars начинает выпуск двух бронированных модификаций модели ХС90.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, они получат высокопрочную 10-миллиметровую стальную обшивку и пуленепробиваемое стекло толщиной до 50 мм.

Таким образом компания готовится ответить на возросший в последнее время спрос на бронированные автомобили для лиц с "повышенной необходимостью защиты", говорится в опубликованном в среду пресс-релизе компании.

Модель с более мощной броней требует новых шасси и тормозов, поскольку элементы защиты утяжеляют ее на 1,4 тонны. Сборка основной бронированной модификации будет производиться на заводе в Гётеборге, но для установки брони машины будут отправлять в Германию.

Первая бронированная Volvo ХС90 сойдет с конвейера в конце этого года. Другая, более легкая модификация ХС90 будет производиться в Бразилии. Начало ее продаж запланировано на первую половину следующего года.