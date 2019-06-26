 Наверх

Volvo приступает к выпуску бронированных автомобилей

Volvo приступает к выпуску бронированных автомобилей
​Компания Volvo Cars начинает выпуск двух бронированных модификаций модели ХС90

Компания Volvo Cars начинает выпуск двух бронированных модификаций модели ХС90.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, они получат высокопрочную 10-миллиметровую стальную обшивку и пуленепробиваемое стекло толщиной до 50 мм.

Таким образом компания готовится ответить на возросший в последнее время спрос на бронированные автомобили для лиц с "повышенной необходимостью защиты", говорится в опубликованном в среду пресс-релизе компании.

Модель с более мощной броней требует новых шасси и тормозов, поскольку элементы защиты утяжеляют ее на 1,4 тонны. Сборка основной бронированной модификации будет производиться на заводе в Гётеборге, но для установки брони машины будут отправлять в Германию.

Первая бронированная Volvo ХС90 сойдет с конвейера в конце этого года. Другая, более легкая модификация ХС90 будет производиться в Бразилии. Начало ее продаж запланировано на первую половину следующего года. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi