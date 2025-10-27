Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Водолазное судно ASCO приступило к выполнению работ в рамках проекта "Шахдениз"

    Инфраструктура
    • 27 октября, 2025
    • 11:02
    Принадлежащее ASCO водолазное судно "Академик Тофиг Исмаилов" приступило к выполнению работ в рамках проекта "Шахдениз".

    Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, с этой целью между ASCO и оператором проекта - компанией bp был подписан договор о проведении работ.

    В рамках проекта "Академик Тофиг Исмаилов" будет выполнять функции дежурного судна, а также участвовать в дистанционно управляемых операциях, связанных с инспекцией, техническим обслуживанием и ремонтом подводной инфраструктуры.

    В рамках подготовки к выполнению работ судно было отремонтировано на Бибиэйбатском судоремонтном заводе, после чего успешно прошло проверку классификационного общества. Затем были проведены морские испытания системы DP (Dynamic Positioning - динамическое позиционирование), вертолетная площадка на судне также прошла сертификацию.

    На судне были установлены платформы в соответствии с требованиями морского классификационного общества - одна для ROV (дистанционно управляемого подводного аппарата) и вторая - для генераторов, обслуживающих это оборудование. Работы выполнены на Зыхском судоремонтно-судостроительным заводом ASCO.

    ASCO-nun dalğıc gəmisi "Şahdəniz" layihəsində əməliyyatlara başlayıb

