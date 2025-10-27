Водолазное судно ASCO приступило к выполнению работ в рамках проекта "Шахдениз"

Принадлежащее ASCO водолазное судно "Академик Тофиг Исмаилов" приступило к выполнению работ в рамках проекта "Шахдениз".

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, с этой целью между ASCO и оператором проекта - компанией bp был подписан договор о проведении работ.

В рамках проекта "Академик Тофиг Исмаилов" будет выполнять функции дежурного судна, а также участвовать в дистанционно управляемых операциях, связанных с инспекцией, техническим обслуживанием и ремонтом подводной инфраструктуры.

В рамках подготовки к выполнению работ судно было отремонтировано на Бибиэйбатском судоремонтном заводе, после чего успешно прошло проверку классификационного общества. Затем были проведены морские испытания системы DP (Dynamic Positioning - динамическое позиционирование), вертолетная площадка на судне также прошла сертификацию.

На судне были установлены платформы в соответствии с требованиями морского классификационного общества - одна для ROV (дистанционно управляемого подводного аппарата) и вторая - для генераторов, обслуживающих это оборудование. Работы выполнены на Зыхском судоремонтно-судостроительным заводом ASCO.