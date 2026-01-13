Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Водителей в Азербайджане призвали к осторожности на фоне предстоящих заморозков

    Инфраструктура
    • 13 января, 2026
    • 09:41
    Водителей в Азербайджане призвали к осторожности на фоне предстоящих заморозков

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана призвало водителей быть предельно внимательными на дорогах в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

    Как сообщили Report в Госагентстве, в ближайшие дни на территории страны ожидается понижение температуры воздуха, в ночные и утренние часы возможны заморозки, а в горных и предгорных районах прогнозируется снег. В связи с этим водителям, особенно тем, кто передвигается по дорогам в указанных регионах, рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.

    В агентстве подчеркнули, что транспортные средства должны быть технически исправны и подготовлены к зимним условиям, в частности оснащены как минимум зимними шинами. Несоблюдение этих требований может привести к затруднению движения, созданию препятствий для других участников дорожного движения, а также к образованию заторов и задержек.

    Кроме того, подобные ситуации способны осложнить своевременный проезд специальной техники, задействованной в очистке дорог от снега. В этой связи водителям рекомендуется учитывать погодные условия и выезжать в путь заблаговременно подготовленными.

    AAYDA gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

