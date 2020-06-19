​Во всех поездах в Азербайджане будет Wi-Fi

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На Абшеронской кольцевой железнодорожной линии завершены испытания для повышения качества сети Wi-Fi.

Об этом Report сообщил начальник Департамента информационно-вычислительного центра ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Давид Алиев.

По его словам, в связи с этим реализуется пилотный проект: "В будущем планируется создание сети Wi-Fi на всех поездах".

Напомним, что 18 марта состоялось открытие после реконструкции участка Пиршаги-Гёрадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги. С открытием этой части линии Абшеронская кольцевая железная дорогая полностью запускается в эксплуатацию. Железнодорожная линия Баку пассажирская-Кешля-Кероглу-Бакиханов-Сабунчу была сдана в эксплуатацию в мае прошлого года, а железнодорожная линия Сабунчу-Забрат 1 - Забрат 2 - Мамедли - Пиршаги запущена в ноябре прошлого года. Эксплуатационная длина Абшеронской кольцевой линии составляет 91 км, со станционными путями - 198 км.