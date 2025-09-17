Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Планируются поправки в Гражданский и Торговый морской кодексы и законы о транспорте

    Инфраструктура
    • 17 сентября, 2025
    • 12:02
    Предусмотрены поправки в Гражданский и Торговый Морской кодексы, а также в законы "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте".

    Как сообщает Report, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    Документ подготовлен в связи с законопроектом "О транспортно-экспедиционной деятельности" и включает в себя изменения согласовательного характера в двух кодексах и двух законах.

    Так, поскольку в законопроекте "О транспортно-экспедиционной деятельности" регулируются вопросы претензий и исков в этой сфере (глава 7), даются новые определения понятиям перевозчика (статья 1.1.1) и экспедитора (статья 1.1.2), а также исходя из требований ряда норм законопроекта,  соответствующие изменения предлагается внести в Гражданский кодекс и Торговый Морской кодекс.

    В настоящее время отношения по оказанию транспортно-экспедиционных услуг регулируются в основном Гражданским кодексом, Торговым Морским кодексом и законом "О транспорте".

    Законом "О транспортно-экспедиционной деятельности" расширяется и совершенствуется законодательная база в этой области. Исходя из этого, в каждом законе, в который предлагаются изменения, отражается круг законов, регулирующих отношения по оказанию транспортно-экспедиционных услуг (определяется нормативно-правовая база). Такое изменение позволяет создать взаимосвязь между законодательными актами, регулирующими отношения в сфере транспортно-экспедиционных услуг, и урегулировать вопросы, которые могут возникнуть в правоприменительной практике.

    Милли Меджлис транспорт законопроект поправки
