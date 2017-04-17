Внесут изменения в схему передвижения автобусов маршрутной линии №123

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку временно внесут частичные изменения в схему передвижения автобусов маршрутной линии №123.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

"Причина связана с частичным ограничением движения транспортных средств на отрезке дороги Бинагади-Новханы в связи с ремонтными работами. Согласно изменениям, до окончания ремонтных работ маршрутные автобусы №123 будут передвигаться, проезжая через Масазыр и Бинагадинское шоссе", - отмечается в информации.