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    Внесут изменения в схему передвижения автобусов маршрутной линии №123

    Изменения будут носить временный характер

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку временно внесут частичные изменения в схему передвижения автобусов маршрутной линии №123.

    Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

    "Причина связана с частичным ограничением движения транспортных средств на отрезке дороги Бинагади-Новханы в связи с ремонтными работами. Согласно изменениям, до окончания ремонтных работ маршрутные автобусы №123 будут передвигаться, проезжая через Масазыр и Бинагадинское шоссе", - отмечается в информации.

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