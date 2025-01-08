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Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана "Шуша"

Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана "Шуша" Территория ресторана "Шуша", снос которого начался, несмотря на статус парка, была приватизирована много лет назад, и документы были получены незаконно.
Инфраструктура
8 января 2025 г. 20:44
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана Шуша

Территория ресторана "Шуша", где начался снос здания, была приватизирована много лет назад, несмотря на статус парка, и документы были получены незаконно.

Об этом сообщили Report в Исполнительной власти Наримановского района.

Отмечается, что владельцу было предложено альтернативное место для объекта общепита, однако он отказался:

"Отсутствие агротехнического ухода за деревьями в парке и их последующее высыхание, деятельность, создающая опасность пожара на территории парка, неудовлетворительное состояние прилегающих территорий вызывали справедливое недовольство местных жителей. Учитывая все это, было принято решение о сносе здания ресторана и благоустройстве территории парка".

В администрации данного района отметили, что в настоящее время проводится соответствующее расследование, и если подтвердится нарушение права собственности предпринимателя, то ему будет выплачена законная компенсация.

Отметим, что в социальных сетях были опубликованы видеокадры процесса сноса ресторана "Шуша", расположенного в Наримановском районе Баку.

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Версия на азербайджанском языке "Şuşa" restoranının sökülməsinə aydınlıq gətirilib: İllər öncə özəlləşdirilib və qeyri-qanuni olaraq sənədlər əldə edilib

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