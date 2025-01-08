Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана "Шуша"

Территория ресторана "Шуша", где начался снос здания, была приватизирована много лет назад, несмотря на статус парка, и документы были получены незаконно.
Об этом сообщили Report в Исполнительной власти Наримановского района.
Отмечается, что владельцу было предложено альтернативное место для объекта общепита, однако он отказался:
"Отсутствие агротехнического ухода за деревьями в парке и их последующее высыхание, деятельность, создающая опасность пожара на территории парка, неудовлетворительное состояние прилегающих территорий вызывали справедливое недовольство местных жителей. Учитывая все это, было принято решение о сносе здания ресторана и благоустройстве территории парка".
В администрации данного района отметили, что в настоящее время проводится соответствующее расследование, и если подтвердится нарушение права собственности предпринимателя, то ему будет выплачена законная компенсация.
Отметим, что в социальных сетях были опубликованы видеокадры процесса сноса ресторана "Шуша", расположенного в Наримановском районе Баку.