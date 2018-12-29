Власти Германии одобрили план строительства туннеля в Данию за $8 млрд

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Власти ФРГ одобрили план строительства туннеля, соединяющего Германию и Данию, стоимость которого оценивается более чем в $8 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Туннель под дном моря через пролив Ферман-Бельт, разделяющий Данию и Германию, будет иметь протяженность 19 км. Его предполагается проложить между германским островом Фемарн и датским островом Лоллан. Разрешение на строительство выдало министерство транспорта германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Датские власти одобрили проект в 2015 году.

Внутри туннеля будут проходить четырехполосная автострада и две колеи железной дороги для движения в обоих направлениях. По плану, строительство этого объекта транспортной инфраструктуры будет завершено к 2024 году. Это - крупнейший в Северной Европе запланированный инфраструктурный проект. Заявка на строительство туннеля между Фемарном и Лолланом была подана в 2013 году, однако ее рассмотрение затянулось на годы из-за возражений защитников окружающей среды.

Стоимость строительства туннеля должна составить 52,6 млрд датских крон ($8,1 млрд). Проект будет реализован за счет займов, полученных под гарантии правительства Дании, в собственности которого будет находиться объект после его строительства. Часть финансирования будет поступать из бюджета ЕС. Инвестиции предполагается возместить за счет платы за проезд по туннелю.