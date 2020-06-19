​Владельцы автомобилей без перегородок не получат отличительные знаки

Отличительные знаки выдаются только юридическим лицам, занимающимся деятельностью такси в Баку, в целях предотвратить случаи злоупотреблений возможностями свободного перемещения под видом деятельности такси в условиях особого карантинного режима".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства.

Отмечается, что в соответствии с методическим руководством по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте, установка прозрачной перегородки на легковом автомобиле обязательна. Владельцы автомобилей, не оборудованных перегородками, не получат отличительные знаки