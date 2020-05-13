​Выстоял ли маршрут Баку-Тбилиси-Карс в условиях пандемии?

Вугар Байрамов https://report.az/storage/news/670991804e957b281337b6cd1873a915/f7111c4e-4a8b-406a-814c-3d2e80d03f38_292.jpg

Пандемия коронавируса (COVID-19) негативно отразилась на большинстве отраслей экономики во всем мире, в том числе и на транспортном секторе, но за исключением железнодорожные грузоперевозки. В этом смысле не стал исключением и Азербайджан. Железнодорожные грузоперевозки - наиболее безопасная модель в условиях пандемии, поэтому возросший интерес к этому роду перевозок вполне обоснован. На железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), запущенной 3 года назад при политической и экономической поддержке Азербайджана, объем грузоперевозок не только не уменьшился, а наоборот, возрос. Если за первые 100 дней минувшего года по этому маршруту было транспортировано 1 266 20-футовых контейнеров, то за аналогичный период нынешнего года эта цифра составила 2 148 контейнеров. За последний год количество вагонов, курсирующих по БТК, возросло с 611 до 1 572, а грузооборот - с 40 до 70 тысяч тонн.

"БТК сохранил свою стратегическую значимость и в период пандемии"

Комментируя Report значимость маршрута Баку-Тбилиси-Карс, депутат, экономист Вугар Байрамов подчеркнул, что этот маршрут не утратил своей стратегической значимости и в период пандемии: "Увеличение объемов грузоперевозок свидетельствует о возросшем интересе стран региона к этому железнодорожному маршруту. Положительная динамика сохранилась и в период пандемии. БТК играет важную роль и представляет особую значимость в формировании государственных доходов и валютных резервов Азербайджана".

"В ближайшие месяцы будет наблюдаться рост объемов грузоперевозок, и наши доходы, соответственно увеличатся"

По словам эксперта, положительная динамика в объеме грузоперевозок по маршруту БТК сохранится и в предстоящие месяцы: "Эта железнодорожная линия доказала свою значимость, поэтому в предстоящие месяцы будет наблюдаться рост объемов грузов, транспортируемых через территорию Азербайджана, и наши доходы, соответственно, увеличатся".

Напомним, что БТК, соединивший железнодорожные сети Европы и Азии, был открыт 30 октября 2017 года. Это самый краткий маршрут не только между тремя странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет сократить время, затрачиваемое на перевозку грузов, более чем в 2 раза. Железная дорога БТК облегчает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам. Общая протяженность БТК составляет 846 километров, 504-километровая часть этой железнодорожной линии пролегает через территорию Азербайджана, 263 километров - через территорию Грузии, а 79 километров - через территорию Турции. На первом этапе по маршруту БТК планируется транспортировка 5 миллионов тонн грузов, на последующих этапах - 17 миллионов тонн, а в дальнейшем еще больший объем грузов.