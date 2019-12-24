Вице-премьер: Мост через реку Самур открывает больше возможностей для реализации международных проектов

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"Открытие моста через реку Самур на границе между Азербайджаном и Россией является символом дружбы и соседства между двумя странами".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Шахин Мустафаев в ходе церемонии открытия моста через реку Самур.

По его словам, этот мост создает больше возможностей для реализации международных проектов.

"Мост будет способствовать расширению торговых операций. Между странами наблюдается стабильный рост торговли. Товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился на 23%. Упрощение таможенных процедур и запуск системы "Зеленый коридор" еще больше расширят товарооборот", - сказал он.

За 10 месяцев года грузовые перевозки по маршруту "Север-Юг" возросли на 60%, по "Север-Запад" - на 53%, добавил Мустафаев.