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    Вице-премьер: Казахстан и Китай обратились для использования транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс

    Зачинателем этого коридора является Азербайджан

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Во время строительства Баку-Тбилиси-Карс (БТК) Казахстан, Китай и другие страны обратились для использования этого транспортного коридора.

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов.

    "Баку-Тбилиси-Карс (БТГ) является особенным проектом. Трудно было подумать, что когда-нибудь Азербайджан

    будет напрямую соединен с Европой. Зачинателем этого коридора является Азербайджан. Конечно же, при поддержке Турции", - заявил А.Шарифов.

    А.Шарифов также отметил, что несколько лет тому назад многие страны обратились для использования этого коридора. Среди них - Казахстан, Китай и другие.

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