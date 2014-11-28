Вице-премьер: Казахстан и Китай обратились для использования транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Во время строительства Баку-Тбилиси-Карс (БТК) Казахстан, Китай и другие страны обратились для использования этого транспортного коридора.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов.

"Баку-Тбилиси-Карс (БТГ) является особенным проектом. Трудно было подумать, что когда-нибудь Азербайджан

будет напрямую соединен с Европой. Зачинателем этого коридора является Азербайджан. Конечно же, при поддержке Турции", - заявил А.Шарифов.

А.Шарифов также отметил, что несколько лет тому назад многие страны обратились для использования этого коридора. Среди них - Казахстан, Китай и другие.