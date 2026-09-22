Вход на станции метро "Ходжасан" и "Автовокзал" временно будет бесплатным

С завтрашнего дня вход на станции "Ходжасан" и "Автовокзал" будет временно бесплатным.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Бакинский метрополитен.

Мера принята для создания дополнительных возможностей для пассажиров в связи с проектом разделения линий метрополитена и более эффективной организации транспортных потоков.

Пассажирам из ряда территорий Абшеронского и Гарадагского районов будет проще пользоваться метро без заезда в районы "Шамахинка" и "20 Января".

Пассажиры смогут бесплатно проезжать от станций "Ходжасан" и "Автовокзал" до станций "8 Ноября", "Дарнагюль", "Проспект Азадлыг", "Насими", "Мемар Аджеми", "20 Января", "Иншаатчылар", "Эльмляр Академиясы" и "Низами".

В рамках централизованного управления транспортом ряд автобусных маршрутов будет перенаправлен непосредственно к станциям "Ходжасан" и "Автовокзал" по необходимым направлениям, определенным на основе мониторинга и социально-экономического анализа.

Меры призваны обеспечить более удобное и альтернативное передвижение между зеленой, фиолетовой и красной ветками, а также сократить временные и финансовые затраты пассажиров.

В период реализации проекта разделения линий это позволит эффективнее распределять пассажиропотоки, оптимизировать движение общественного транспорта на въездных направлениях в город и расширить возможности для пассажиров.