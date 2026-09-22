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    Вход на станции метро "Ходжасан" и "Автовокзал" временно будет бесплатным

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2026
    • 16:12
    Вход на станции метро Ходжасан и Автовокзал временно будет бесплатным

    С завтрашнего дня вход на станции "Ходжасан" и "Автовокзал" будет временно бесплатным.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Бакинский метрополитен.

    Мера принята для создания дополнительных возможностей для пассажиров в связи с проектом разделения линий метрополитена и более эффективной организации транспортных потоков.

    Пассажирам из ряда территорий Абшеронского и Гарадагского районов будет проще пользоваться метро без заезда в районы "Шамахинка" и "20 Января".

    Пассажиры смогут бесплатно проезжать от станций "Ходжасан" и "Автовокзал" до станций "8 Ноября", "Дарнагюль", "Проспект Азадлыг", "Насими", "Мемар Аджеми", "20 Января", "Иншаатчылар", "Эльмляр Академиясы" и "Низами".

    В рамках централизованного управления транспортом ряд автобусных маршрутов будет перенаправлен непосредственно к станциям "Ходжасан" и "Автовокзал" по необходимым направлениям, определенным на основе мониторинга и социально-экономического анализа.

    Меры призваны обеспечить более удобное и альтернативное передвижение между зеленой, фиолетовой и красной ветками, а также сократить временные и финансовые затраты пассажиров.

    В период реализации проекта разделения линий это позволит эффективнее распределять пассажиропотоки, оптимизировать движение общественного транспорта на въездных направлениях в город и расширить возможности для пассажиров.

    Бакинский метрополитен Автобусные маршруты
    "Xocəsən" və "Avtovağzal" metrostansiyalarına giriş müvəqqəti pulsuz olacaq

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