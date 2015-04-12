​Ветераны ВОВ из Азербайджана смогут бесплатно воспользоваться услугами «Аэрофлота»

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В связи с 70-летием Победы "Аэрофлот" инициировал специальную акцию.

Как передает Report, в рамках нее ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, проживающим на территории РФ, стран СНГ и прибалтийских республик, ранее входивших в СССР, и являющимся гражданами соответствующих стран предоставляется право полностью бесплатного перелета самолетами этой авиакомпании.

Как сообщили в "Аэрофлоте", время действия льготного проезда - с 3 по 12 мая 2015 года, период оформления билетов – с 7 апреля по 12 мая.

Авиакомпания обязуется взять на себя полную оплату перелета, включая все дополнительные сборы. Кроме того каждый участник праздничной акции может оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего. Бесплатный билет позволяет совершить перелет по любому из маршрутов в пределах РФ.