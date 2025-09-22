Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    ВБ: Торговля по Среднему коридору вырастет на 150% к 2040 году

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2025
    • 14:58
    ВБ: Торговля по Среднему коридору вырастет на 150% к 2040 году

    Всемирный банк (ВБ) будет активно поддерживать проекты вдоль Среднего коридора, включая модернизацию инфраструктуры, реформы регулирования и продвижение цифровой торговли, чтобы способствовать экономическому росту и устойчивости региона.

    Как сообщает Report, об этом заявила региональный директор ВБ по Южному Кавказу Роланд Прайс в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    По ее словам, региональные инициативы, такие как Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут), а также Черноморский подводный кабель, трансформируют евразийскую связанность.

    "Во-первых, это укрепляет устойчивую связность регионов, связывая внутренние экономики с глобальными рынками. Во-вторых, усиливает энергетическую и цифровую интеграцию, закрепляя стратегическую роль Южного Кавказа и Центральной Азии в многополярном мире. Средний коридор быстро становится важнейшей мультимодальной торговой артерией, соединяющей Восточную Азию с Европой через Центральную Азию, Каспийское море и Южный Кавказ", - отметила Р. Прайс.

    Региональный директор банка подчеркнула, что коридор предлагает политически нейтральную и устойчивую альтернативу традиционным маршрутам, таким как Суэцкий канал и Северная железная дорога, которые становятся уязвимыми к геополитическим потрясениям.

    "Помимо обеспечения устойчивости, Средний коридор имеет ключевое значение для экономик Центральной Азии и Южного Кавказа. Для Центральной Азии он представляет жизненно важный путь к глобальным рынкам. Для Турции и Южного Кавказа он позволяет использовать их стратегическое географическое положение. По оценкам экспертов, торговля в экономиках Среднего коридора вырастет на 150% по стоимости и на 60% по объему между 2023 и 2040 годами. Объемы грузоперевозок могут утроиться к 2040 году, однако узкие места в железнодорожном и портовом секторах остаются серьезными препятствиями, требующими внимания", - добавила Р. Прайс.

    Напомним, что в 2024 году объем грузоперевозок по Среднему коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту, ТМТМ) увеличился на 62% и достиг 4,5 млн тонн. В 2025 году прогнозируется дальнейший рост до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по маршрутам стран-участниц. В этом объеме 2,5 млн тонн будут приходиться на сухие грузы (примерно 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - на нефть.

    К 2027 году пропускная способность маршрута может вырасти до 10 млн тонн в год, что обеспечит устойчивую основу для наращивания транзитного потенциала Азербайджана и привлечения дополнительных инвестиций в развитие инфраструктуры.

    WB: Trade via Middle Corridor to grow by 150% by 2040

    Лента новостей