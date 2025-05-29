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ВБ с партнерами вложат свыше $2 млрд в развитие ТМТМ

ВБ с партнерами вложат свыше $2 млрд в развитие ТМТМ Всемирный банк совместно с частными партнерами вложит свыше $2 млрд в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).
Инфраструктура
29 мая 2025 г. 13:35
ВБ с партнерами вложат свыше $2 млрд в развитие ТМТМ

Всемирный банк (ВБ) совместно с частными партнерами вложит свыше $2 млрд в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом журналистам заявил постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане и Туркменистане Андрей Михнев в кулуарах Астанинского международного форума.

"Общая сумма инвестиций, учитывая средства Всемирного банка и привлеченные средства частных партнеров и банков в развитие ТМТМ, превысит $2 млрд", - сказал Андрей Михнев.

Он отметил, что Всемирный банк поддерживает ту инициативу, которая была выдвинута многими странами региона по развитию этого маршрута.

"С точки зрения инвестиций мы работаем, как в Казахстане, так и в других странах - в том числе в Азербайджане и Грузии. Также рассматриваем возможности участия в проектах в Турции", - добавил он.

Михнев напомнил, что в ноябре прошлого года ВБ уже одобрил финансирование в размере $650 млн на проект повышения устойчивости и транспортной связности в Казахстане (в рамках развития ТМТМ).

ТМТМ представляет собой международный маршрут, проходящий из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Он рассматривается как альтернатива традиционным транспортным путям, особенно на фоне глобальных геополитических изменений и переориентации логистических цепочек.

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