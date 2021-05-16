ВБ оценил риски изменения климата на дорожную инфраструктуру Азербайджана

Часть территории Азербайджана, подверженной наибольшему риску наводнений, находится в центральной и юго-восточной части

Правительство Азербайджана намерено обеспечить применение высоких технических стандартов для улучшения качества дорог и безопасности движения.

Как передает Report со ссылкой на исследование Всемирного банка состояния дорожной инфраструктуры страны.

«В этой связи финансируемый ВБ новый проект «Развитие региональных коммуникаций» (Regional connectivity and development) был проверен на краткосрочные и долгосрочные риски изменения климата и стихийных бедствий с использованием инструмента Всемирного банка по оценке рисков климата и стихийных бедствий. Часть территории Азербайджана, подверженной наибольшему риску наводнений, находится в центральной и юго-восточной части, что охватывает регион проекта.

Основные риски для проектной дороги (Сальян-Билясувар) связаны с более высокой и экстремальной температурой, ведущей к изменению режима выпадения осадков. В проектном регионе прогнозируется увеличение количества осадков, что вероятно, усугубит риск наводнений, которые уже имеют место», - говорится в исследовании.

По оценкам, в ближайшие 50 лет вероятность потенциально разрушительных землетрясений на территории проекта составляет 10%: «Также предполагается, что существует 50-процентная вероятность погодных условий, которые могут способствовать возникновению лесных пожаров на территории проекта, а климатические прогнозы указывают на вероятное увеличение силы пожара, хотя последствия пожара, вероятно, будут кратковременными с незначительным повреждением дороги.

В целом воздействие на физическую инфраструктуру и активы проекта оценивается как умеренное, поскольку прогнозы указывают на повышение температуры, с усилением наводнений на территории проекта и небольшим риском увеличения геологических опасностей».

Как говорится в отчете, Азербайджан представил свой предполагаемый национально определяемый вклад (INDC) в Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата (UNFCCC) в 2015 году. «Правительство Азербайджана заявило, что оно считает, что изменение климата является потенциальной угрозой для человечества и поддержало принятие Глобального соглашения об изменении климата, как было согласовано на 21-й Конференции сторон UNFCCC, состоявшейся в Париже в 2015 году.

К 2030 году Азербайджан поставил цель снизить уровень выбросов парниковых газов на 35% по сравнению с базовым 1990 годом как вклад в усилия по глобальному изменению климата. Меры по смягчению, предложенные для транспортного сектора, включают использование экологически чистых видов транспорта, включая электромобили для общественного транспорта, электрификацию железнодорожных путей и расширение интеллектуальной системы управления транспортом».

В 2018 году Президент Азербайджана утвердил комплексную ориентированную на реформы Государственную программу безопасности дорожного движения на 2019-2023 гг., которая была впервые инициирована в рамках финансируемого ВБ второго проекта реконструкции третьей автомагистрали. Наряду с этим, ЕБРР и АБР предоставили финансирование для технической помощи по целому ряду направлений, включая обслуживание второстепенных и местных дорог, а также повышение квалификации сотрудников дорожных агентств.

Вместе с тем, в банке считают, что безопасность дорожного движения в Азербайджане нуждается в дальнейшем улучшении: «Сейчас в Азербайджане больше дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом, чем во многих других странах в более широком регионе. Значительные государственные инвестиции в дорожную инфраструктуру принесли преимущества с точки зрения более эффективного управления трафиком, и эти меры сыграли важную роль в сокращении дорожно-транспортных происшествий в Азербайджане в последние годы, но в дальнейшем требуется еще большее улучшение ситуации. В этой связи правительство хочет обеспечить соблюдение высоких технических стандартов, применяемых для улучшения дорог и безопасности движения».

Отметим, что Всемирный банк с 2001 года выделил на реализацию трех проектов реконструкции автомагистралей в Азербайджане около 1,1 миллиарда долларов США. На реализацию проекта «Развитие региональных коммуникаций» банк планирует выделить кредит в размере 65 миллионов долларов США.