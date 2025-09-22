Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    ВБ: Инвестиции в стратегические коридоры формируют глобальный многополярный порядок

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2025
    • 13:47
    ВБ: Инвестиции в стратегические коридоры формируют глобальный многополярный порядок

    Инвестируя в стратегические коридоры, такие как Средний коридор, регион может не только извлекать экономическую выгоду, но и формировать устойчивый многополярный мировой порядок.

    Как сообщает Report, об этом заявила региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    По словам Р. Прайс, формирующаяся инициатива Black Sea Submarine Cable (проект Черноморского подводного кабеля) усиливает энергетическую безопасность, цифровую связанность и интеграцию между Южным Кавказом, Центральной Азией и Европой.

    "Проект соединит электрические и цифровые рынки региона с ЕС через точки выхода в Грузии и Румынии. Потенциал огромен, если мы продолжим фокусироваться на региональной интеграции, чтобы все страны Южного Кавказа смогли извлечь выгоду. Стратегическое видение здесь очевидно", - отметила она.

    Региональный директор подчеркнула, что Южный Кавказ и Центральная Азия - это не просто транзитные маршруты, но и новые движущие силы роста, инноваций и межрегионального сотрудничества.

    "Инвестируя в стратегические коридоры и используя возможности связанности через Черное море, регион может играть определяющую роль в формировании глобального устойчивого порядка. Продолжающееся партнерство, региональная координация и инновационные механизмы финансирования, включая участие частного сектора и субнациональных структур, станут ключом к реализации современного Шелкового пути как моста к глобальной устойчивости", - добавила Р.Прайс.

    AIIF 2025 ВБ Роланд Прайс Азербайджан Средний коридор
    WB: Investments in strategic corridors shape global multipolar order

    Последние новости

    14:27

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью 1130,6 га

    Внутренняя политика
    14:23

    Мальта объявит о признании Палестины на Генассамблее ООН

    Другие страны
    14:22
    Фото

    Новым жителям села Гасанриз вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:21

    Житель Баку погиб, упав с орехового дерева в Гахе

    Происшествия
    14:21

    Роланд Прайс: Всемирный банк и ЕС в 2026 году будут развивать Средний коридор

    Инфраструктура
    14:17

    В Бакинском военном суде зачитали документы о нападении на села Малыбейли и Гушчулар

    Происшествия
    14:11

    Мэтью Брайза: После подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией инвестиции в регион увеличатся

    Внешняя политика
    14:09

    Мурад Мурадов: Частые контакты между Баку и Ереваном ускорят мирный процесс

    В регионе
    14:09

    Азербайджан назвал главные вызов многомиллиардных энергопроектов

    Энергетика
    Лента новостей