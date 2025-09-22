ВБ: Инвестиции в стратегические коридоры формируют глобальный многополярный порядок

Инвестируя в стратегические коридоры, такие как Средний коридор, регион может не только извлекать экономическую выгоду, но и формировать устойчивый многополярный мировой порядок.

Как сообщает Report, об этом заявила региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

По словам Р. Прайс, формирующаяся инициатива Black Sea Submarine Cable (проект Черноморского подводного кабеля) усиливает энергетическую безопасность, цифровую связанность и интеграцию между Южным Кавказом, Центральной Азией и Европой.

"Проект соединит электрические и цифровые рынки региона с ЕС через точки выхода в Грузии и Румынии. Потенциал огромен, если мы продолжим фокусироваться на региональной интеграции, чтобы все страны Южного Кавказа смогли извлечь выгоду. Стратегическое видение здесь очевидно", - отметила она.

Региональный директор подчеркнула, что Южный Кавказ и Центральная Азия - это не просто транзитные маршруты, но и новые движущие силы роста, инноваций и межрегионального сотрудничества.

"Инвестируя в стратегические коридоры и используя возможности связанности через Черное море, регион может играть определяющую роль в формировании глобального устойчивого порядка. Продолжающееся партнерство, региональная координация и инновационные механизмы финансирования, включая участие частного сектора и субнациональных структур, станут ключом к реализации современного Шелкового пути как моста к глобальной устойчивости", - добавила Р.Прайс.