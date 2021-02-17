ВБ 25 мая одобрит кредит на реконструкцию автодороги в Азербайджане

Общая стоимость проекта составляет 95,8 миллиона долларов США

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) планирует 25 мая одобрить предоставление Азербайджану кредита в размере 65 миллионов долларов США на новый дорожный проект «Развитие региональных коммуникаций» (Regional connectivity and development).

Как сообщили Report в ВБ, общая стоимость проекта составляет 95,8 миллиона долларов США. На реализацию этого проекта банк планирует направить сэкономленные в рамках "Третьего дорожного проекта в Азербайджане" средства, которые выделены по линии Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Цель проекта - обеспечить безопасное, эффективное и устойчивое к изменению климата транспортное сообщение и улучшить доступность рынка вдоль коридора автодороги Сальян-Билясувар.

Проект состоит из четырех компонентов. Стоимость первого компонента «Транспортное сообщение» составляет 59,24 миллиона долларов США. В него включены следующие подкомпоненты:

- подкомпонент «Реабилитация региональных дорог» (оценивается в 55,63 млн долларов США) предусматривает восстановление отдельных участков дороги М3 (исходная трасса) между 31,9 км и 103,3 км. Данная дорога обеспечивает альтернативный маршрут к более новым на автомагистрали М3, которая является обязательной для платного проезда в будущем.

- подкомпонент «Контроль за строительством» (2,24 миллиона долларов США) профинансирует расходы на надзорную деятельность

- подкомпонент «Дизайн будущих инвестиций» (1,37 миллиона долларов США) профинансирует расходы, связанные с реализацией технического проекта, экологические и социальные исследования, необходимые для реабилитации оставшихся участков трассы М3 (первоначальная трасса).

Проектная дорога будет реконструирована вдоль существующей трассы как дорога второй категории. Реабилитационные работы будут, в частности, включать благоустройство насыпи и вертикальное выравнивание, замена (строительство асфальтовых слоев, мостов, проведение водосточных труб, установка боковых шлагбаумов, автобусные остановки, дорожные знаки и разметка вдоль выбранных участков трассы М3). Некоторые участки дороги от 54,4 км до 60 км в пределах границы города Сальян рассматриваются для более легкой реабилитации из-за их существующих технических характеристик.

Стоимость второго компонента «Устойчивость дорожного сектора» составляет 2 миллиона долларов США. В него включены следующие подкомпоненты:

- подкомпонент «Системы управления дорожной сетью» (оценивается в 0,4 миллиона долларов США) предусматривает улучшение управления сетью и повышение операционной эффективности за счет применение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Будут изучены потребности и возможности для создания интегрированной системы управления в масштабах всей сети, включающей электронный толлинг и мониторинг тяжелых транспортных средств и другие модули ИТС, включая системы раннего предупреждения о погоде и геологических опасностях, которые повлияют на дорожную сеть.

- подкомпонент «Разработка моделей взимания платы с участников дорожного движения (RUC) (1 миллион долларов США) предполагает техническую помощь для разработки систем для RUC с помощью электронного взимания платы и других подобных систем. Технология предлагает новые возможности дифференциации тарифов на проезд, чтобы автомобили, дороги или производящие больше выбросов, платили больше, что также будет изучено

- подкомпонент «Разработка систем предотвращения перегрузки осей» (0,6 миллионов долларов США) предусматривает разработку системы, специально предназначенной для предотвращения преждевременного ухудшения состояния дороги за счет контроля перегрузки тяжелых транспортных средств с помощью технологии взвешивания в движении (WIM), и других систем управления дорожным движением.

Третий компонент «Местное развитие и логистика» оценивается в 2 миллиона долларов США. В него включены следующие подкомпоненты:

- подкомпонент «Развитие придорожной логистики и рыночных объектов» (стоимостью в 1,4 миллиона долларов США) обеспечит финансирование для руководства планированием и развитием придорожной логистики и рыночных объектов и пилотное внедрение малых инвестиций. Инвестиции будут определены и разработаны в результате совместного планирования с местными сообществами и при активном участии местных властей. Важным аспектом будет поддержка разработки подходящей модели для управления объектами, обеспечивающими справедливое использование группами бенефициаров и предназначенными для долгосрочного обслуживания и эксплуатации объекта. Инвестиции улучшат существующий придорожный рынок и логистические объекты или же позволят создать новые вдоль проектной дороги на выбранных участках. Здесь могут быть расположены склады, холодильные камеры, небольшие рынки и торговые точки, упаковочные и распределительные предприятия.

- подкомпонент «Инициативы по консультированию и обучению» (0,6 миллиона долларов США) предусматривает разработку учебной программы, а затем предоставление обучение и консультационные услуги специально для мелких сельскохозяйственных производителей и агро-логистики, работающих на территории проекта. Например, предприятия, поставляющие органические продукты питания из Сальяна в Баку. Мероприятия будут включать руководство по безопасной работе и стратегии сдерживания распространения пандемий. Особое внимание будет уделено потребностям женщин-фермеров и женщин-предпринимателей, но обучение будет открыто для всех участников проекта. Подкомпонент будет адаптирован к потребностям местных бенефициаров, таких как фермеры, кооперативов и предпринимательских групп, которые должны быть выявлены путем совместной оценки потребностей и общественной мобилизационной работы.

Консультационные услуги и обучение будут охватывать такие области, как развитие сообществ и кооперативов, бизнес, разработка, цифровая грамотность (например, в использовании платформ электронной коммерции и электронных услуг и приложения) и тому подобное. Некоторые учебные мероприятия будут адаптированы к потребностям женщин-предпринимателей и не менее 50% бенефициаров будут женщинами.

Четвертый компонент «Управление проектом и воздействие» (стоимостью в 1,6 миллионов долларов США) будет поддерживать различные функции управления проектом, включая расходы на персонал, дополнительные операционные расходы и затраты на услуги индивидуальных консультантов, и управленческий потенциал Госслужбы автомобильного транспорта, а также финансовый аудит.