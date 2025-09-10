Ваньсюй Дун: Без развития Среднего коридора сохранить грузопоток из Китая в Европу будет сложно

Совместное предприятие между железными дорогами Китая, Казахстана, Азербайджана и Грузии позволит наладить процедуры и улучшить качество обслуживания в рамках Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Beijing Trans Eurasia International Logistics Ваньсюй Дун (Wanxu Dong) на конференции в Баку "Черноморско-Каспийский логистический форум 2025: коридоры, грузы, инфраструктура".

"Так как мы являемся участниками Среднего коридора, у нас должна быть уверенность в том, что мы сможем восстановить и развить этот маршрут. Думаю, ответ уже очевиден для всех: необходимы развитие инфраструктуры, строительство и эффективная координация. На севере действует организация UTOC, которая отвечает за координацию пограничных вопросов, документооборота и правил СМГС (Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении). Нам нужна аналогичная структура и здесь. Как вы знаете, уже создано совместное предприятие между железными дорогами Китая, Казахстана, Азербайджана и Грузии. Мы надеемся, что это СП сумеет наладить процедуры и повысить качество сервиса на Среднем коридоре", - сказал он.

В. Дун считает, что развитие грузоперевозок и оптимизация услуг по Среднему коридору является одной из главных задач, стоящих перед странами региона.

По его словам, одной из основных проблем на Среднем коридоре являются неблагоприятные погодные условия, ограничения по пропускной способности в пиковые сезоны и потеря времени при документообороте.

"В августе-октябре прошлого года транзитное время было стабильным – из Сианя в Дуйсбург в среднем 30 дней. Однако в ноябре из-за неблагоприятных погодных условий и увеличившейся загрузки время ожидания в порту Актау возросло до 30 дней. Это приводит к потере клиентов. Если мы не будем совместно развивать этот коридор, сохранить грузопоток из Китая в Европу будет сложно", - заявил В. Дун.