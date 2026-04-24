Вагит Алекперов: Детский сад в Физули станет стимулом для формирования нового поколения

Ясли-детский сад №1, открытый сегодня в городе Физули Карабахского экономического района Азербайджана, послужит стимулом для становления подрастающего поколения.

Как сообщает корреспондент Report из Физули, об этом заявил основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов на церемонии открытия дошкольного образовательного учреждения.

По его словам, город стремительно развивается, сюда переезжают новые семьи, и подобные социальные объекты играют ключевую роль: "Введенный сегодня в эксплуатацию объект станет стимулом для того, чтобы дети росли и воспитывались в родном городе. Мы счастливы, что президент Ильхам Алиев поручил нашей компании строительство такого прекрасного детского сада. Он еще больше украсит облик города и внесет вклад в воспитание здорового, грамотного поколения во имя процветания Азербайджана".