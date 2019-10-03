В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с послом Италии

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась двусторонняя встреча с послом Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

Как сообщает Report, в ходе встречи председатель АЖД Джавид Гурбанов подробно проинформировал гостя о транспортно-логистическом, транзитном потенциале Азербайджана, его благоприятном географическом положении, а также о работах, проделанных в направлении расширения деятельности международных транспортных коридоров.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между железными дорогами Азербайджана и Италии. Между сторонами состоялся обмен мнениями относительно новых возможностей, созданных благодаря обновлению железных дорог и подвижного состава, работ в сфере транспортировки грузов по маршруту Европа-Азия, преимуществ железной дороги и по другим вопросам.

Посол Аугусто Массари отметил осуществление в транспортном секторе Азербайджана, в том числе и на железной дороге страны широкомасштабных преобразований. Он также выразил заинтересованность своей страны в сотрудничестве с АЖД.

В ходе встречи было принято решение о дальнейшем расширении двусторонних связей.