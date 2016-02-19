​В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с послом Швейцарии

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии в Азербайджане Филиппом Штадлером.

Как сообщили Report в пресс-службе организации, в ходе встречи глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов проинформировал гостя о реализуемых Азербайджаном железнодорожных проектах, работах по реализации проектов по международным и региональным транспортным коридорам. Д.Гурбанов отметил, что АЖД сотрудничает с швейцарской компанией Stadler Rail Group с 2015 года: "Мы подписали соглашение с компанией Stadler Rail Group по закупке пяти двухэтажных электропоездов марки KISS. Три из них уже курсируют по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку. Еще два будут доставлены в страну".

Кроме того, компания Stadler получила заказ на 30 вагонов спального типа для поездов, которые будут курсировать в будущем по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. Компания уже запустила их производство.

В ходе двусторонней встречи также обсуждены перспективы будущего сотрудничества.

Посол Ф.Штадлер выразил удовлетворение широкомасштабными реформами в "Азербайджанских железных дорогах" во всех сферах.

В завершении встречи принято решение о расширении двустороннего сотрудничества.