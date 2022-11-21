В Зангилане, Джебраиле и Губадлы идет подготовка к строительству новых сел

Начались работы по проектированию сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, и частично их концептуальный дизайн уже готов.

Начались работы по проектированию сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, и частично их концептуальный дизайн уже готов.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента в Зангиланском районе Вахид Гаджиев заявил на международной конференции ”Инновационный подход к развитию городов и сельской местности: умные города и села“ в Баку.

"В середине следующего года начнется строительство этих деревень. А в Зангилане осуществлена закладка фундамента жилого квартала, его строительство планируется на следующий год", - отметил он.