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В Зангилане, Джебраиле и Губадлы идет подготовка к строительству новых сел

В Зангилане, Джебраиле и Губадлы идет подготовка к строительству новых сел Начались работы по проектированию сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, и частично их концептуальный дизайн уже готов.
Инфраструктура
21 ноября 2022 г. 12:08
В Зангилане, Джебраиле и Губадлы идет подготовка к строительству новых сел

Начались работы по проектированию сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, и частично их концептуальный дизайн уже готов.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента в Зангиланском районе Вахид Гаджиев заявил на международной конференции ”Инновационный подход к развитию городов и сельской местности: умные города и села“ в Баку.

"В середине следующего года начнется строительство этих деревень. А в Зангилане осуществлена закладка фундамента жилого квартала, его строительство планируется на следующий год", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Zəngilan, Cəbrayıl və Qubadlıda yeni kəndlərin salınmasına hazırlıq gedir

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