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    В Ясамальском районе Баку произошла авария на водопроводе

    Инфраструктура
    • 30 сентября, 2026
    • 11:54
    В Ясамальском районе Баку произошла авария на водопроводе

    В Ясамальском районе Баку по адресу улица Г.Зардаби, 69 зафиксирована авария на линии питьевой воды.

    Об этом сообщили Report в ЗАО "Водоснабжение крупных городов" при Госагентстве водных ресурсов Азербайджана.

    После поступления информации на место оперативно были направлены бригада и необходимая техника.

    Утечка воды устранена, в настоящее время ведутся работы по ремонту и восстановлению линии.

    Госагентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Прорыв водопровода
    Фото
    Yasamal rayonunda içməli su xəttində qəza baş verib
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