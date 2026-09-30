В Ясамальском районе Баку произошла авария на водопроводе

В Ясамальском районе Баку по адресу улица Г.Зардаби, 69 зафиксирована авария на линии питьевой воды.

Об этом сообщили Report в ЗАО "Водоснабжение крупных городов" при Госагентстве водных ресурсов Азербайджана.

После поступления информации на место оперативно были направлены бригада и необходимая техника.

Утечка воды устранена, в настоящее время ведутся работы по ремонту и восстановлению линии.