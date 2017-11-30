В Ясамальском жилом комплексе построят велосипедную дорожку - ВИДЕО

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшний день электронные кабинеты созданы для более 7 тыс. человек, подавших заявки на приобретение льготного жилья. Это говорит о подтверждении их права на льготное жилье.

Как сообщает Report, об этом сказала глава пресс-службы Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) при президенте Азербайджана Диана Дадашова.

Она также отметила, что в Ясамальском жилом комплексе будет создана вся инфраструктура для комфортного проживания людей.

Начальник отдела Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев сообщил, что организация разработала совместный проект с MİDA, в соответствии с которыми дороги в пределах городка будут разделены на функциональные зоны. Многие из них являются новшеством для Баку. На территории комплекса построят велосипедную дорожку шириной 1,5 м и протяженностью 5 200 м. Здесь же будут установлены велосипедные стоянки.

Кроме того, на территории будут запущены 4 автобусных маршрута, добавил представитель БТА.