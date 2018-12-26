Воздушным пространством Азербайджана воспользовалось рекордное число самолетов в этом году

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ По данным Управления воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS), воздушным пространством Азербайджана в общей сложности воспользовались 150 тыс. рейсов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", из них 95 тыс. приходится на транзитные рейсы.

"Эти показатели стали рекордными за всю историю деятельность AZANS. За суточный период рекордным числом стало 500 рейсов. Суммарно на данных рейсах было перевезено 26 млн пассажиров, 6 тыс. рейсов были выполнены на крупнейших пассажирских лайнерах Airbus A380. Статистические данные по воздушному движению превышают показатели 2017 года в 7,5 раз. Открытие на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев в феврале этого года Центра эффективности использования воздушного пространства, стратегии и развития Азербайджана (ASEC) позволило существенно увеличить транзитный поток через нашу страну", - говорится в информации.