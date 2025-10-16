Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    В Восточном Зангезуре появятся первые таунхаусы и школы новой архитектуры

    Инфраструктура
    • 16 октября, 2025
    • 13:49
    В Восточном Зангезуре появятся первые таунхаусы и школы новой архитектуры

    Компания SA Partners внедрила новый тип жилья для Азербайджана - таунхаусы, которые включены в мастер-планы по восстановлению Восточного Зангезура.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявила партнер-основатель SA Partners Дуня Ковари-Бинггели (Dunja Kovári-Binggeli) во второй день работы III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

    По ее словам, компания начала деятельность в Азербайджане с разработки трех мастер-планов - Зангелана, Кельбаджара и Губадлы.

    "Наша цель заключалась в создании безопасной, устойчивой и достойной среды для возвращающихся жителей. Из-за горного рельефа и полного разрушения городов ключевой задачей стало соединить планирование с практической реализацией. Из-за горной топографии в рамках мастер-планов мы учитывали как историческую планировку, которую было не всегда легко понять, так и особенности ландшафта", - отметила Д.Бинггели.

    Она подчеркнула, что при разработке планов компания стремилась сохранить аутентичность и природный облик этих территорий.

    "В Зангелане, например, мы обратили внимание на холмы, реку и искусственную систему арыков, которую решили восстановить. При планировании на высоте нужно понимать городскую планировку, историю города, но также и ландшафт, природу. Мы создали "синие" и "зеленые" сети как устойчивый каркас. Эти сети уже существовали, мы их интегрировали. Это парки, "зеленые зоны", зоны генерации холодного воздуха, важные для климатической адаптации и устойчивости. Коридоры прохладного воздуха мы включили в линейные структуры мастер-плана", - сказала архитектор.

    По ее словам, SA Partners проектировала не только здания, но и окружающую среду, органично интегрируя застройку в природный ландшафт.

    "Так формируются "зеленые", удобные для жизни и ходьбы, климатически устойчивые кварталы. Мы ввели новый прототип жилья для азербайджанского контекста - таунхаусы, а также разработали новый школьный прототип - круглое здание. Это стало новшеством для страны, и мы благодарны за возможность реализовать такие инновационные идеи", - подчеркнула Д. Бинггели.

    Национальный градостроительный форум Ханкенди Восточный Зангезур SA Partners Дуня Ковари-Бинггели

    Последние новости

    14:37

    Кремль: Торговая война Китая и США окажет влияние на весь мир

    Другие страны
    14:34

    Омер Булут: Турция благодарна азербайджанским братьям за поддержку во время землетрясения

    Инфраструктура
    14:26

    Британская компания разрабатывает генплан Нахчывана

    Инфраструктура
    14:18

    Замминистра Турции: Форум NUFA3 имеет большое значение для определения ориентиров на будущее

    Инфраструктура
    14:11

    В Сирии арестовали двоюродного брата Башара Асада

    Другие страны
    14:08

    МВД Грузии оштрафовало Валтонен почти на $2 тысячи

    В регионе
    14:06

    ЕС продолжит поддерживать Азербайджан в разминировании

    Внешняя политика
    14:05
    Фото
    Видео

    Народный артист Рамиз Гулиев похоронен на II Аллее почетного захоронения - ОБНОВЛЕНО

    Культура
    14:02

    Фуад Джафарли: В Карабахе планируют создать систему общественного транспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей