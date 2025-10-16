В Восточном Зангезуре появятся первые таунхаусы и школы новой архитектуры

Компания SA Partners внедрила новый тип жилья для Азербайджана - таунхаусы, которые включены в мастер-планы по восстановлению Восточного Зангезура.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявила партнер-основатель SA Partners Дуня Ковари-Бинггели (Dunja Kovári-Binggeli) во второй день работы III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

По ее словам, компания начала деятельность в Азербайджане с разработки трех мастер-планов - Зангелана, Кельбаджара и Губадлы.

"Наша цель заключалась в создании безопасной, устойчивой и достойной среды для возвращающихся жителей. Из-за горного рельефа и полного разрушения городов ключевой задачей стало соединить планирование с практической реализацией. Из-за горной топографии в рамках мастер-планов мы учитывали как историческую планировку, которую было не всегда легко понять, так и особенности ландшафта", - отметила Д.Бинггели.

Она подчеркнула, что при разработке планов компания стремилась сохранить аутентичность и природный облик этих территорий.

"В Зангелане, например, мы обратили внимание на холмы, реку и искусственную систему арыков, которую решили восстановить. При планировании на высоте нужно понимать городскую планировку, историю города, но также и ландшафт, природу. Мы создали "синие" и "зеленые" сети как устойчивый каркас. Эти сети уже существовали, мы их интегрировали. Это парки, "зеленые зоны", зоны генерации холодного воздуха, важные для климатической адаптации и устойчивости. Коридоры прохладного воздуха мы включили в линейные структуры мастер-плана", - сказала архитектор.

По ее словам, SA Partners проектировала не только здания, но и окружающую среду, органично интегрируя застройку в природный ландшафт.

"Так формируются "зеленые", удобные для жизни и ходьбы, климатически устойчивые кварталы. Мы ввели новый прототип жилья для азербайджанского контекста - таунхаусы, а также разработали новый школьный прототип - круглое здание. Это стало новшеством для страны, и мы благодарны за возможность реализовать такие инновационные идеи", - подчеркнула Д. Бинггели.