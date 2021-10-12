В Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах 14 рек и 9 водохранилищ

Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы, созданные на освобожденных территориях Азербайджана, очень богаты водными ресурсами.

Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы, созданные на освобожденных территориях Азербайджана, очень богаты водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев на проходящем в Баку Германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию-2021, в этом году посвященном развитию водной инфраструктуры в Азербайджане.

Вместе с тем, по его словам, трансграничные реки (Араз, Бяситчай, Охчучай), расположенные на этих территориях, в течение 30-летнего оккупационного периода оставались вне экологического контроля: "Мониторинг этих рек показывает, что они подвергаются загрязнению на территории Армении. На этих территориях расположены 14 рек, 9 водохранилищ. Имеется богатый потенциал по использованию наземных и подземных водных ресурсов как в питьевой, так и в аграрной сфере".