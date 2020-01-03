В Волгограде экстренно приземлился самолет Баку-Шереметьево

Самолет «Баку – Шереметьево» экстренно приземлился сегодня в 07.40 в аэропорту Волгограда.

Как передает Report, об этом сообщили российским СМИ в экстренных службах.

Причиной явилось резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров. 54-летний россиянин потерял сознание и не подавал признаков жизни. Прибывшие к борту бригады «Скорой помощи» заподозрили у пассажира почечную кому. Впоследствии он пришел в себя.

Установлено, что мужчина сделал себе шесть инъекций «Диклофенака» для обезболивания спины. В результате, препарат оказал токсическое действие на организм мужчины. Пассажира авиалайнера доставили в больницу скорой помощи №25.

В аэропорту Волгограда сообщили, что в 8.55 самолет вылетел в Шереметьево.

Отметим, что из Баку в аэропорт "Шереметьево" рейс выполняет "Аэрофлот".