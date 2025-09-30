Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    В Устав AYNA внесены изменения

    Инфраструктура
    • 30 сентября, 2025
    • 17:00
    В Устав AYNA внесены изменения

    Президент Ильхам Алиев внес изменения в Устав Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), утвержденный указом от 8 сентября 2022 года.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

    Согласно документу, в обязанности Агентства входит принятие мер по созданию (проектированию, строительству) транспортных узлов (центров транспортного обмена), новых автомобильных стоянок (гаражей) на административной территории города Баку и в Нахчыванской Автономной Республике, а также осуществление контроля за текущим состоянием охраняемых стоянок на административной территории города Баку, а также управление находящимися на балансе Агентства охраняемыми стоянками и автомобильными стоянками (гаражами).

    Кабинет министров и Министерство должны решить вопросы, вытекающие из указа.

    Ильхам Алиев указ AYNA
    AYNA-ya Naxçıvanla bağlı vəzifə verilib

    Последние новости

    18:16

    Бадершнайдер: Зеленые технологии создают экономические возможности для быстрого перехода

    Энергетика
    18:05

    ADSEA предлагает применение дифференциальных тарифов для оптимизации расхода воды

    Финансы
    18:01

    В связи с матчем "Карабаха" бакинское метро будет работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    18:00

    Трамп назвал Пашиняна "другой парень"

    В регионе
    17:58

    Австрия объявила персоной нон-грата дипломата РФ

    Другие страны
    17:51

    Представитель GHGSat: Источники выбросов имеют периодический характер

    Энергетика
    17:50

    Трамп обещает уволить военных руководителей, не соответствующих стандартам

    Другие страны
    17:50

    OGCI: Выбросы на большинстве объектов SOCAR не зафиксированы

    Энергетика
    17:48
    Фото

    Азербайджанские стрелки завоевали еще одну медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    Лента новостей