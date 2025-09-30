В Устав AYNA внесены изменения

Президент Ильхам Алиев внес изменения в Устав Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), утвержденный указом от 8 сентября 2022 года.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно документу, в обязанности Агентства входит принятие мер по созданию (проектированию, строительству) транспортных узлов (центров транспортного обмена), новых автомобильных стоянок (гаражей) на административной территории города Баку и в Нахчыванской Автономной Республике, а также осуществление контроля за текущим состоянием охраняемых стоянок на административной территории города Баку, а также управление находящимися на балансе Агентства охраняемыми стоянками и автомобильными стоянками (гаражами).

Кабинет министров и Министерство должны решить вопросы, вытекающие из указа.