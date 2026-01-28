Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Минэнерго: Из-за атак на КТК Казахстан потерял в экспорте почти 3,8 млн тонн нефти

    Энергетика
    • 28 января, 2026
    • 10:33
    Минэнерго: Из-за атак на КТК Казахстан потерял в экспорте почти 3,8 млн тонн нефти

    Казахстан из-за атак на систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) потерял в экспорте около 3,8 млн тонн нефти.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

    По его словам, Казахстан недополучил почти 1 млн тонн нефти из-за приостановки работы месторождений "Тенгиз" и "Королевское" после атак на танкеры. На сегодняшний день работа на "Королевское" и "Тенгизе" уже частично восстановлена, а запуск осуществляется поэтапно с учетом технологических особенностей объекта.

    "Мы ожидаем, что в течение недели Тенгиз будет полностью запущен", - отметил он.

    После атак на танкеры вблизи объектов КТК также значительно повысилась стоимость страхования судов.

    Qazaxıstan CPC-yə hücumlar nəticəsində 4 milyon tona yaxın neft ixrac edə bilməyib

