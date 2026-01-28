Минэнерго: Из-за атак на КТК Казахстан потерял в экспорте почти 3,8 млн тонн нефти

Казахстан из-за атак на систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) потерял в экспорте около 3,8 млн тонн нефти.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

По его словам, Казахстан недополучил почти 1 млн тонн нефти из-за приостановки работы месторождений "Тенгиз" и "Королевское" после атак на танкеры. На сегодняшний день работа на "Королевское" и "Тенгизе" уже частично восстановлена, а запуск осуществляется поэтапно с учетом технологических особенностей объекта.

"Мы ожидаем, что в течение недели Тенгиз будет полностью запущен", - отметил он.

После атак на танкеры вблизи объектов КТК также значительно повысилась стоимость страхования судов.