Минэнерго: Из-за атак на КТК Казахстан потерял в экспорте почти 3,8 млн тонн нефти
Энергетика
- 28 января, 2026
- 10:33
Казахстан из-за атак на систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) потерял в экспорте около 3,8 млн тонн нефти.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
По его словам, Казахстан недополучил почти 1 млн тонн нефти из-за приостановки работы месторождений "Тенгиз" и "Королевское" после атак на танкеры. На сегодняшний день работа на "Королевское" и "Тенгизе" уже частично восстановлена, а запуск осуществляется поэтапно с учетом технологических особенностей объекта.
"Мы ожидаем, что в течение недели Тенгиз будет полностью запущен", - отметил он.
После атак на танкеры вблизи объектов КТК также значительно повысилась стоимость страхования судов.
