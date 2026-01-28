Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "PAŞA Bank" предложит населению около 5% своих акций

    Финансы
    • 28 января, 2026
    • 10:36
    PAŞA Bank предложит населению около 5% своих акций

    "PAŞA Bank" планирует выставить на аукцион 932 926 акций номинальной стоимостью 20 манатов каждая, что составляет около 5% его уставного капитала в размере 354,512 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления и главный исполнительный директор "PAŞA Bank" Джавид Гулиев.

    "Этот показатель сформирован с учетом финансовой устойчивости банка и его будущего доходного потенциала. По решению акционеров и рекомендации правления мы планируем поделиться частью нашей стоимости с потенциальными инвесторами - физическими лицами", - отметил он.

    Глава банка подчеркнул, что одной из ключевых задач размещения является содействие развитию и росту рынка капитала в стране.

    "Мы стремимся внести вклад в формирование более активного и зрелого фондового рынка в Азербайджане", - сказал Гулиев.

    Он также подчеркнул, что локальное IPO (первичное публичное размещение) ориентировано не только на крупных инвесторов.

    "Иногда считается, что покупка акций и участие в IPO - это прерогатива лишь обеспеченных инвесторов. Наше местное IPO предусматривает совершенно иной подход. Мы хотим, чтобы этот процесс был доступен для розничных инвесторов, для населения, чтобы люди могли участвовать с небольшими суммами через местные банки и брокерские приложения", - подчеркнул он.

    По словам Гулиева, участие физических лиц в размещении акций позволит им, наряду с депозитами и облигациями, стать частью долгосрочного экономического развития страны.

    "Мы рассматриваем этот шаг и как важный этап с точки зрения повышения финансовой грамотности. Размещение акций направлено на укрепление долгосрочного и устойчивого развития банка, повышение прозрачности и финансовой стабильности, это также вклад в экономику Азербайджана", - добавил он.

    PAŞA Bank акции аукцион
