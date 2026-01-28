В Баку из поселка Мехдиабад проложат трамвайную линию до станции метро "28 Мая"
Инфраструктура
- 28 января, 2026
- 10:49
В Баку ведутся проектные работы по запуску трамвайного сообщения между поселком Мехдиабад и станцией метро "28 Мая".
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев на круглом столе, посвященном реализации Государственной программы по развитию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы.
По его словам, уже подготовлено предварительное технико-экономическое обоснование проекта, а в настоящее время ведутся работы по проектированию трамвайной линии: "Также согласована форма поперечного профиля дороги на маршруте следования трамвая, в том числе на участке, проходящем через территорию Sea Breeze".
