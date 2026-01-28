Mehdiabaddan "28 May"a tramvay xətti çəkiləcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Mehdiabaddan 28 Maya tramvay xətti çəkiləcək

    Abşeron rayonunun Mehdiabad qəsəbəsindən "28 May" metro stansiyasına qədər tramvay nəqliyyatının tətbiqi ilə bağlı layihələndirmə işləri həyata keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Anar Rzayev "Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nın 2025-ci il üzrə icrasına həsr olunmuş dəyirmi masada bildirib.

    Onun sözlərinə görə, tramvay xəttinin bərpası ilə əlaqədar işlər görülüb: "Artıq Mehdiabaddan "28 May"a qədər tramvay xətti ilə bağlı ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırma sənədi hazırdır, layihələndirmə işləri həyata keçirilir. Tramvay xəttinin keçəcəyini nəzərə alaraq, marşrut üzrə "Sea Breeze" daxilində yolun en kəsiyinin forması da razılaşdırılıb".

    Anar Rzayev Mehdiabad qəsəbəsi Dövlət proqramı
    В Баку из поселка Мехдиабад проложат трамвайную линию до станции метро "28 Мая"
    Tram line from Mehdiabad settlement to 28 May metro to be built in Baku

