Дорожная полиция призывает к повышенной бдительности на дорогах в связи с непогодой

В нескольких регионах Азербайджана синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий, которое может привести к образованию гололедицы и существенно осложнить дорожную ситуацию.

Как сообщает Report, Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) выступило со специальным обращением к участникам дорожного движения, призывая их проявлять максимальную осторожность.

В обращении рекомендуется выбирать скорость движения в соответствии с дорожными и погодными условиями. Также подчеркивается необходимость соблюдения дистанции с другими транспортными средствами.

"Резкие маневры и рискованные обгоны недопустимы. При этом следует обращать внимание на техническое состояние транспортных средств, особенно на наличие шин, соответствующих сезону, и на исправность тормозной системы и системы освещения", - говорится в обращении.

Отметим, что, согласно метеорологическим прогнозам, сегодня в ряде регионов Азербайджана ожидаются интенсивные осадки, а в некоторых районах – снег.