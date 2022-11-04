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В Турцию будет проложена железная дорога через Нахчыван

В Турцию будет проложена железная дорога через Нахчыван С точки зрения обеспечения прямого железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Турцией через Нахчыван реализация проекта железной дороги Карс-Игдыр-Аралык-Дильуджу-Сядяряк-Нахчыван-Джульфа имеет важное значение.
Инфраструктура
4 ноября 2022 г. 20:10
В Турцию будет проложена железная дорога через Нахчыван

С точки зрения обеспечения прямого железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Турцией через Нахчыван реализация проекта железной дороги Карс-Игдыр-Аралык-Дильуджу-Сядяряк-Нахчыван-Джульфа имеет важное значение.

Как сообщает Report, об этом говорилось на прошедшем в Баку 10-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Была выражена уверенность в том, что в результате открытия Зангезурского коридора и прокладки железной дороги в Нахчыван азербайджано-турецкие экономические и торговые связи будут расширены.

На заседании было высоко оценено развитие сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области транспорта, отмечено, что за 9 месяцев текущего года общий объем грузоперевозок между двумя странами вырос на 60,2%, в том числе объем транзитных грузов - на 96,3%.

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Версия на английском языке Railway to Turkiye to be laid from Azerbaijan via Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Naxçıvan üzərindən Türkiyəyə dəmiryolu xətti çəkiləcək

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