В Турцию будет проложена железная дорога через Нахчыван

С точки зрения обеспечения прямого железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Турцией через Нахчыван реализация проекта железной дороги Карс-Игдыр-Аралык-Дильуджу-Сядяряк-Нахчыван-Джульфа имеет важное значение.

С точки зрения обеспечения прямого железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Турцией через Нахчыван реализация проекта железной дороги Карс-Игдыр-Аралык-Дильуджу-Сядяряк-Нахчыван-Джульфа имеет важное значение.

Как сообщает Report, об этом говорилось на прошедшем в Баку 10-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Была выражена уверенность в том, что в результате открытия Зангезурского коридора и прокладки железной дороги в Нахчыван азербайджано-турецкие экономические и торговые связи будут расширены.

На заседании было высоко оценено развитие сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области транспорта, отмечено, что за 9 месяцев текущего года общий объем грузоперевозок между двумя странами вырос на 60,2%, в том числе объем транзитных грузов - на 96,3%.