​В Турции возобновили железнодорожные пассажироперевозки

В Турции снято ограничение на движение скоростных пассажирских поездов, введенное в целях замедлить распространение коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, первый после долгого перерыва пассажирский рейс выполнен сегодня между Анкарой и Стамбулом: "С сегодняшнего дня раз в день поезда будут ходить на линиях Анкара-Стамбул, Анкара-Эскишехир, Анкара-Конья и Конья-Стамбул".

Напомним, что число жертв пандемии в Турции превысило 4 430 человек.