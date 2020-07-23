В Товузе оценивают ущерб мирному населению в результате военной провокации Армении

В результате артиллерийского огня был нанесен серьезный ущерб частным хозяйствам

В связи с исполнением распоряжения главы государства "О мерах по ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела вооруженными силами Республики Армения Товузского района Азербайджанской Республики", рабочая группа, состоящая из представителей соответствующих государственных структур и специалистов, приступила к работе по оценке ущерба, нанесенного Товузскому району в результате военной провокации Армении.

Как сообщает Report, в настоящее время специалистами проводятся соответствующие обследования и экспертизы для оценки ущерба государственных объектов и домашних хозяйств в населенных пунктах, подвергшихся нападению.

Три группы специалистов осмотрели 61 частный дом и хозяйственные участки в подвергнувшихся обстрелу населенных пунктах Товузского района - селах Агдам, Алибейли, Дондар Гушчу, Вахидли, Юхари Ойсузлу и Ашагы Ойсузлу. В ходе осмотра было установлено, что 6 домов и вспомогательных помещений разрушены полностью, и не подлежат восстановлению. Наряду с этим, 15 домов, амбаров и вспомогательных помещений серьезно повреждены, еще 40 домам и хозяйственным объектам нанесен различный ущерб.

Кроме того, в результате артиллерийского обстрела, также был нанесен серьезный ущерб индивидуальным хозяйствам - погибло 20-25 голов мелкого рогатого скота и 70-75 голов домашней птицы, полностью сгорели 300-350 заготовленных на зиму стогов сена, осколками снарядов серьезно повреждены личные автомобили граждан, в 15 домохозяйствах ущерб нанесен предметам домашнего обихода и садовым участкам.

В настоящее время проводится оценка стоимости вышеперечисленного ущерба. После его полной оценки правительство подготовит План действий и предложений по полному и скорейшему устранению нанесенного ущерба, которые будут представлены Президенту Азербайджанской Республики.

Всесторонняя забота, оказываемая государством своему народу, придает силы и укрепляет моральный дух жителей прифронтовой зоны, ведь в центре проводимой руководством страны политики находится гражданин Азербайджана и наше государство всегда готово поддержать и обеспечить безопасность своих граждан, и соотечественников, проживающих за рубежом.

Эмилия Аббасова