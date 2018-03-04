В Тбилиси состоится заседание координационного совета по проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ 5 марта в Тбилиси пройдет очередное заседание координационного совета по проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Как передает Грузинское бюро Report, для участия в заседании 4 мая в Тбилиси прибыл председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, председатель Координационного совета по транзитным грузоперевозкам Шахин Мустафаев и другие официальные лица.

Члены азербайджанской делегации посетили памятник великого лидера в парке им. Гейдара Алиева в центре Тбилиси.