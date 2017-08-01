В Тбилиси откроется новая станция метро

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Новая станция Тбилисского метрополитена "Университетская" в районе Ваке-Сабуртало примет первых пассажиров, предположительно, в начале сентября. Об этом сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия.

Проект строительства 23-й по счету станции метро в Тбилиси был законсервирован в течение 22 лет. Строительные работы возобновились в июле 2015 года. Проект осуществляется при финансировании Азиатского банка развития. Его стоимость - более 83 млн лари (около 33,9 млн долларов).

Все работы на новой станции уже завершены, и проводится тестирование оборудования.

Метро в столице Грузии открылось 11 января 1966 года и стало четвертым по счету в бывшем СССР, после московского, ленинградского и киевского. На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 22 станции. Общая протяженность линий - 56,3 км.