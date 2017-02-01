Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В связи со снежной погодой интервал движения поездов в метро не изменился.

Об этом заявил Report руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

По его словам, согласно требованиям осенне-зимнего сезона, интервал движения поездов в метрополитене максимально сокращается и регулируется обновленным графиком: "Так, интервал от станции метро "Ази Асланов", включая станцию "28 Мая", в обоих направлениях в часы пик (07:00-10:00, 17:00-20:00) составляет 2 минуты. В связи с этим в часы пик интервалы между поездами на линиях "28 Мая" - "Дарнагюль" и "28 Мая" - "Ичеришехер" составляет 4 минуты".

Н. Пашаев добавил, что в связи со снежной погодой метрополитен работает в усиленном режиме.