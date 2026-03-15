В связи с непогодой на дорогах Азербайджана снизится видимость
Инфраструктура
- 15 марта, 2026
- 14:26
Завтра на автомобильных дорогах Азербайджана из-за погодных условий снизится дальность видимости.
Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.
Так, завтра в связи с дождем и туманом дальность видимости на магистралях ряда районов страны снизится до 300-800 метров.
14:42
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще шесть человекВнешняя политика
14:36
ГЭЦ проводит тестовый экзамен для желающих поступить на госслужбуНаука и образование
14:28
ГЭЦ Азербайджана провел выпускной экзамен для школьников - ОБНОВЛЕНОНаука и образование
14:26
В связи с непогодой на дорогах Азербайджана снизится видимостьИнфраструктура
14:25
Франция голосует на местных выборах, считающихся важным индикатором президентской кампанииДругие страны
14:19
Украина ввела санкции против лиц и компаний из РФ и ИранаДругие страны
14:07
Арагчи: Ормузский пролив открыт для всех, за исключением кораблей США и их союзниковВ регионе
13:48
Главы МИД Ирана и Франции обсудили ситуацию в Ормузском проливеВ регионе
13:33